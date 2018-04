Мир прощается с легендарным ди-джеем Avicii

Тело музыкального исполнителя было найдено в городе Мускат в арабском Оман, где Avicii проводил совместный отдых со своими близкими и друзьями в одном номеров отеля. Точная причина смерти неизвестна, родственники и семья Avicii отказываются давать какие-либо показания о смерти Тима, и просят всех его почитателей и фанатов уважать их потребность в конфиденциальности в это трудное время.

Ди-джей был известен всему миру благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes. Кроме того, Тим с 2013 по 2018 год являлся одним из наиболее высокооплачиваемых исполнителей. Его треки можно было услышать на наиболее именитых и элитных вечеринках рэп и поп-звезд.

