11:33 21.04.2018 | Политика | Новости
100191952:roman

Лондону известны имена причастных россиян к делу "отравления Скрипалей"

Полиция Великобритании внесла несколько десятков имен к делу о попытки убийства бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом передает The Telegraph.

Лондону известны имена причастных россиян к делу

Сообщается, что сотрудникам контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда удалось составить список подозреваемых россиян, которые могут быть причастны как к попытке отравления Скрипаля и его дочери, так и разработке нервно-парлитического вещества "Новичок". 

При помощи изучения полетных листов, записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров были установлены конкретные лица, на которых сейчас готовятся уголовные производства. Вероятно, что Москва будет заниматься "покрывательством" преступников, что может привести к еще более жесткому охлаждению дипломатии между двумя государствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совет безопасности Организации объединенных наций проводит заседание по делу отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.


Поделиться
Читайте также:

  • У следствия по делу Сергея Скрипаля появилась новая версия по поводу отравления бывшего полковника ГРУ. Ядовитым веществом могли быть обработаны полученные им презенты, которые передала его дочь.

  • Английская лотерея National Lottery выделит более 3,7 млн футов стерлингов для восстановления древной памятки архитектуры. Об этом передает Harrow Times.

  • Через два месяца в России будет дан свисток к началу чемпионата мира по футболу. В то время как многие россияне подчеркивают, что не хотят, чтобы спортивное событие было испорчено международной напряженностью, дело Скрипаля бросает длинную тень на чемпионат, считает журналистка австрийской газеты Wiener Zeitung Симоне Бруннер.
 
Историческая встреча: о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп Эрдогана могут сместить с поста президента страны В Перу с горы свалился пассажирский автобус - ФОТО В Никарагуа проходят массовые акции протестов - люди требуют отставки правительства
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив