03:00 21.04.2018 | Общество | Новости
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Apple готовится презентовать новую модель iPhone

В начале июня компания Apple представит на обозрение общественности новый высокотехнологичный смартфон iPhone SE 2. Об этом передает пресс-служба компании. 

Apple готовится презентовать новую модель iPhone

На полях конференции WWDC 2018 руководство компании покажет несколько моделей нового устройства A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Новинка будет иметь целых  2 Гбайт оперативной памяти и варианты с 32 и 128 Гбайт флеш-памяти. Дисплей телефона будет состоять из тонкого и сверхпрочного стекла.

Самой большой надеждой фанато в продукции Джобса является отдельная функций беспроводной зарядки при помощи внешнего источника подзарядки. Также телефон будет оборудован дактилоскопическим сканером Touch ID, который будет распознавать голос и белковую структуру пальцев своего владельца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Huawei показала новую альтернативу iPhone


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