Apple готовится презентовать новую модель iPhone

На полях конференции WWDC 2018 руководство компании покажет несколько моделей нового устройства A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Новинка будет иметь целых 2 Гбайт оперативной памяти и варианты с 32 и 128 Гбайт флеш-памяти. Дисплей телефона будет состоять из тонкого и сверхпрочного стекла.

Самой большой надеждой фанато в продукции Джобса является отдельная функций беспроводной зарядки при помощи внешнего источника подзарядки. Также телефон будет оборудован дактилоскопическим сканером Touch ID, который будет распознавать голос и белковую структуру пальцев своего владельца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Huawei показала новую альтернативу iPhone.