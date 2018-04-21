Android запускает новый и уникальный мессенджер

Новое приложение будет работать по иному принципу оплаты за предоставление своих услуг. Теперь мессенджер будет забирать отдельную плату за передаваемые данные, а не за стоимость СМС по тарифному плану.

Отправка сообщение пользователю, у которого также имеется Chat, будет приходить стандартное сообщение. Отличительной чертой нового мессенджера будет его открытость и доступность. Он будет очень схож на мессенджер iMessage, который компания Apple предлагает своим юзерам в качестве аналога других чат-платформ.

Теперь власти с легкостью смогут запросить доступ на получние информации каждого отдельного пользователя. Для этого достаточно будет согласие со стороны последнего, но не компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Тегеран может опять запретить своим гражданам пользоваться мессенждером Telegram.