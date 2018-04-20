За минувшие сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения - ВИДЕО

В результате их боевых действий двое украинских военнослужащий получили ранения. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках и Опытном. Также у районов Песков и Авдеевки украинские военнослужащие были обстреляны из минометов калибра 82-мм. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктам вблизи Шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие боевики применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении из гранатометов боевики открывали огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Майское и Артема.

Напомним, за минувшие сутки среду, 18 апреля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 50 раз обстреляли позиций Вооруженных сил Украины. В результате их боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, еще один получил травмы. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.