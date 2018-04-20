09:55 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье полиция поймана на взятке телефонистку воинской части

В Запорожье в четверг, 19 апреля, полиция задержала телефонистку группы связи воинской части Национальной гвардии Украины.

В Запорожье полиция поймана на взятке телефонистку воинской части

Женщина попалась во время получения взятки. Оно требовала тысячу долларов за обещание помочь военнообязанному уклониться от службы в армии.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины, во время досудебного расследования установлено, что за эту сумму телефонистка, предварительно договорившись с должностными лицами Запорожского областного военного комиссариата, обещала гражданке не призывать на военную службу военнообязанного.

Взяточница была задержана "на горячем" во время передачи ей второй части взятки в сумме 500 долларов.

На данный момент следователи военной прокуратуры готовят для задержанной сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса Украины Злоупотребление влиянием, а также, ходатайство в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины в январе ликвидировала схему вымогательства взяток сотрудниками таможни Харьковского аэропорта. Должностные лица таможенного поста "Харьков-аэропорт" организовали механизм вымогательства с пассажиров, обещая скрывать от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.


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