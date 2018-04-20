В центре Донецка вывесили украинскую символику

Об этом сообщил очевидец Виталий Овчаренко в соцсети Twitter.

Мужчина подписал, что сегодня, 20 апреля, пока что неустановленные патриоты забрались на верх недостроенного здания в центре города напротив Министерства Государственной Безопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Далее они вывесили два элемента украинской символики - сине-желтый и красно-черный флаги. Знамена теперь развиваются на расстоянии в 600 метров до оккупационного МГБ, напротив Дворца детского и юношеского творчества, который на набережной.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", деятельность Донецкой фильтровальной станции, которая приостановилась 18 апреля 2018 года, планируют возобновить в скором будущем.