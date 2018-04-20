15:42 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобразования рассказали, какие медсправки теперь нужны для зачисления ребенка в детсад

Согласно новой медицинской реформе, зачисление ребенка в детский сад теперь будет проводиться при наличии медицинской справки о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра формы № 086-1/о.

В Минобразования рассказали, какие медсправки теперь нужны для зачисления ребенка в детсад

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Отмечается, что такая справка имеет название "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра" и содержит информацию о результатах медицинского осмотра и рекомендации по занятиям физкультурой. 

Кроме того, для зачисления в школу оставили справку формы № 086-1/о. По решению Минздрава, эта же справка, формы № 086-1/о, будет распространяться и на дошкольные учреждения.

Отдельно в разъяснении говорится, что при зачислении ребенка в детсад родители также должны подавать справку формы № 063/у "Карта профилактических прививок".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальная служба здоровья Украины планирует реализовать политику страны по повдоду финансирования медицинских услуг для населения.


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