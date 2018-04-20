В ЕС ввел новые правила торговли криптовалютой

Об этом говорится в заявлении Европейского парламента на официальном сайте.

Согласно заявлению, биржи виртуальных валют и поставщики кошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как банки.

Так, платформы торгующие и предоставляющие услуги криптовалют, должны иметь лицензию на работу. Новые требования вступят в силу, 23 апреля.

Известно, что у стран-членов Евросоюза будет полтора года на то, чтобы включить новые правила в свои национальные законодательства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", свыше 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин либо другие альткоины. Согласно недавно полученным сведениям, в опросе приняли участие более 3000 человек. Больше половины из них заявили, что уже выплатили долг.