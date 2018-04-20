11:58 20.04.2018 | Экономика | Новости
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В ЕС ввел новые правила торговли криптовалютой

Евросоюз ввел ряд новых правил, направленных на усиление контроля криптовалютного рынка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ЕС ввел новые правила торговли криптовалютой

Об этом говорится в заявлении Европейского парламента на официальном сайте.

Согласно заявлению, биржи виртуальных валют и поставщики кошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как банки.

Так, платформы торгующие и предоставляющие услуги криптовалют, должны иметь лицензию на работу. Новые требования вступят в силу, 23 апреля.

Известно, что у стран-членов Евросоюза будет полтора года на то, чтобы включить новые правила в свои национальные законодательства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", свыше 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин либо другие альткоины. Согласно недавно полученным сведениям, в опросе приняли участие более 3000 человек. Больше половины из них заявили, что уже выплатили долг.


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