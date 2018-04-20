"Укрзализныця" запустит 20 дополнительных поездов на майские праздники – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что уже с сегодняшнего дня билеты уже в продаже. В частности, украинцы смогут путешествовать в направлениях Львова, Харькова, Одессы, Хмельницка, Ужгорода, Винницы и Днепра.

Точное направление и список поездов, уже размещено на сайте компании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в этом году мае украинцы будут иметь возможность отдохнуть в общей сложности десять дней. Помимо официальных нерабочих дней, в мае будет три дополнительных выходных дня - 1, 9 и 28 мая. Для создания благоприятных условий празднования, распоряжением Кабинета министров рекомендуется перенести рабочий день с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая.