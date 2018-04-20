Украинцы стали меньше пользоваться услугами субсидий

Так, в январе-марте 2018 года субсидия на доного украинца составила 471,1 млн гривен, в соответствующем периоде 2017 года эта сумма достигала 2065,7 млн гривен. На использование сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в начале 2018 года было подключено 229,4 тыс домохозяйств, что почти в два с половиной раза меньше, чем за прошлогодний аналогичный период.

С окончанием отопительного сезона субсидирование граждан должно существенно уменьшится, однако в мае в Украине грядет очередной этап повышение тарифов на другие коммунальные услуги - электричество и воду. Минсоцполитики готово будет быстро реагировать на изменение рынка предоставление коммунальных услуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что сегодняшний день нет причин для глобальных изменений в системе начисления субсидий.