20:35 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191928:roman

Украинцы стали меньше пользоваться услугами субсидий

В начале весеннего сезона 2018 года размер получаемой украинцами субсидии уменьшился на 62 процента. Об этом передает официальный сайт Госстата.

Украинцы стали меньше пользоваться услугами субсидий

Так, в январе-марте 2018 года субсидия на доного украинца составила 471,1 млн гривен, в соответствующем периоде 2017 года эта сумма достигала 2065,7 млн гривен. На использование сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в начале 2018 года было подключено 229,4 тыс домохозяйств, что почти в два с половиной раза меньше, чем за прошлогодний аналогичный период.

С окончанием отопительного сезона субсидирование граждан должно существенно уменьшится, однако в мае в Украине грядет очередной этап повышение тарифов на другие коммунальные услуги - электричество и воду. Минсоцполитики готово будет быстро реагировать на изменение рынка предоставление коммунальных услуг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что сегодняшний день нет причин для глобальных изменений в системе начисления субсидий.


Поделиться
Читайте также:
 
На столичных дорогах опять застыло автомобильное движение - ФОТО Украинские аудиторы получили собственный официальный день для празднования НБУ за 2,2 млн грн продал монеты "25 лет независимости Украины" Определен фильм для закрытия Каннского кинофестиваля
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив