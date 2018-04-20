13:36 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191897:test

Порошенко допустил полеты Ryanair в Украину раньше срока

Крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер из Ирландии Ryanair может начать свою работу в Украине раньше запланированного срока. Так заявил во время визита во Львовскую область президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко допустил полеты Ryanair в Украину раньше срока

Об этом сообщает пресс-служба лидера страны в Twitter.

По словам президента, во время обсуждения этих вопросов с руководством авиакомпании Майкл О'Лири сказал ему, что запуск работ ограничен поставками новых самолетов Boeing.

До этого полеты Ryanair планировали начать в октябре, чтобы успеть закупить отдельные самолеты, создать инфраструктуру и сервис.

Как добавил Порошенко, Ryanair возвратился в Украину и будет проводить свои рейсы, особой составляющей которых есть условия безвизового режима, в которых украинцы с биометрическими паспортами могут купить билеты по цене менее 20 евро (это от 25 до 50% билетов) из Киева и Львова.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", самый крупный лоукост авиаперевозчик Европы анонсировала создание в Украине своего дата-центра для хранения и обработки данных, для чего планирует нанять 250 украинских IT-специалистов.


Поделиться
Читайте также:
 
В США отметили стабильность коррупции в Украине Онищенко готов предоставить НАБУ запись с Порошенко Порошенко намерен соединить евроколии Львов и ЕС – ФОТО Розенко заверил, что система начисления субсидий глобально не изменится
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив