Порошенко допустил полеты Ryanair в Украину раньше срока

Об этом сообщает пресс-служба лидера страны в Twitter.

По словам президента, во время обсуждения этих вопросов с руководством авиакомпании Майкл О'Лири сказал ему, что запуск работ ограничен поставками новых самолетов Boeing.

До этого полеты Ryanair планировали начать в октябре, чтобы успеть закупить отдельные самолеты, создать инфраструктуру и сервис.

Как добавил Порошенко, Ryanair возвратился в Украину и будет проводить свои рейсы, особой составляющей которых есть условия безвизового режима, в которых украинцы с биометрическими паспортами могут купить билеты по цене менее 20 евро (это от 25 до 50% билетов) из Киева и Львова.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", самый крупный лоукост авиаперевозчик Европы анонсировала создание в Украине своего дата-центра для хранения и обработки данных, для чего планирует нанять 250 украинских IT-специалистов.