Питьевой воды Авдеевке хватит на четыре дня - МинВОТ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

По словам местных жителей, воду будут подавать из местного резервуара, но ее не хватит даже на неделю. Кроме того, сейчас киевская власть пока не рассматривают возможность введения в Авдеевке чрезвычайной ситуации местного значения.

При этом в МинВОТ сообщили, что в пятницу состоится совещание с участием представителей международных организаций относительно сопровождения сотрудников ДФС к предприятию и обратно, чтобы обеспечить им безопасность.

Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует подвоз 18 тонн питьевой воды для населения в ближайшее время.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Донецкая фильтровальная станция, размещающяяся на временно неподконтрольной оккупированной территории временно прекратила свою работу. Таким образом, приостановлено поставку питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселков Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое.