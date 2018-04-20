13:09 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Питьевой воды Авдеевке хватит на четыре дня - МинВОТ

В результате остановки работы Донецкой фильтровальной станции жители Авдеевки еще четыре дня будут пользоваться водой из запасов.

Питьевой воды Авдеевке хватит на четыре дня - МинВОТ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

По словам местных жителей, воду будут подавать из местного резервуара, но ее не хватит даже на неделю. Кроме того, сейчас киевская власть пока не рассматривают возможность введения в Авдеевке чрезвычайной ситуации местного значения.

При этом в МинВОТ сообщили, что в пятницу состоится совещание с участием представителей международных организаций относительно сопровождения сотрудников ДФС к предприятию и обратно, чтобы обеспечить им безопасность.

Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует подвоз 18 тонн питьевой воды для населения в ближайшее время.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Донецкая фильтровальная станция, размещающяяся на временно неподконтрольной оккупированной территории временно прекратила свою работу. Таким образом, приостановлено поставку питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселков Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое.


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