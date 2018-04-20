10:16 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На берегу Одесского моря откроют реабилитационный центр для участников АТО

В Одессе на берегу Черного моря Национальная гвардия Украины намерена открыть реабилитационный центр для участников АТО.

На берегу Одесского моря откроют реабилитационный центр для участников АТО

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Известно, что новый центр начнет работать на месте санатория "Зеленый мыс" в курортной зоне Одессы в районе Черноморки.

Ранее санаторий профилировался на лечении болезней систем кровообращения, нервной, дыхательной и зрительной, укреплении иммунитета. Примечательно, что месторасположение  центра обладает уникальными природными ресурсами.

Кроме того, у специалистов Национальной гвардии есть опыт создания инновационного медицинского центра на основе санатория в Новых Санжарах, что находиться в Полтавской области, и сотрудничества с иностранными коллегами для введения новых практик реабилитации.

В данное время бойцы проходят реабилитацию в медицинском центре Новые Санжары, в 2017 году там прошли лечение 3007 человек.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", полиция Харькова разоблачили подпольны реабилитационный центр, в котором людей насильно удерживали якобы с целью лечения от наркотической зависимости.


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