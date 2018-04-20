Курс биткоина опять заставил биржевых игроков выложить крупные суммы на торгах - ФОТО

За последний сутки рост валюты связан с падением показателей ее "коллег" по цеху. На данный момент курс электронных валют Ethereum составляет 588,63, Bitcoin Cash - 1 082,19, Litecoin - 149,93, XRP - 0,8656 доллара за монету.

Биткоин же набрал целых три процента, наиболее низкий показатель на торгах за одну монету составляет - 8 221,25. Цена "младшего брата" биткоина Bitcoin Cash выросла на 13 процентов, а Bitcoin Diamond и вовсе набрал целых 22 процента на электронных интернет-биржах.



Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее курс биткоина, после затяжного обесценивания, преодолел отметку в 8 тысяч долларов.