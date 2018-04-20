18:53 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о будущих сканирующих системах таможни

В государстве объявили закупку тринадцати сканирующих систем для украинских таможен, тендер на которые уже заявлен.

Гройсман рассказал о будущих сканирующих системах таможни

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в парламенте.

По словам министра, украинские позиции по борьбе с незаконной контрабандой постепенно улучшаются и становятся надежней. Объявлен третий тендер на закупку сканирующих систем.

Данные устройства, как пояснил чиновник, позволят сотрудникам таможен более тщательно и четко производить просмотр и отправку грузов, что поднимет в свою чередь уровен начислений в государственный бюджет. Гройсман отметил, что в прошлый раз Украине блокировали проведение этих тендеров, но он надеется, что теперь удастся их провести и автоматизировать деятельностьукраинской таможни.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман огласил требование к Государственной фискальной службе тщательно исследовать Сумскую  таможню.


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