ГПУ направила запрос во Францию ​​о выдаче Саркисяна

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Пресс-секретарь сообщила, что Генпрокуратура направила запрос во Францию на днях, подготовив документы для экстрадиции гражданина с документами на имя Саркисяна и дополнительные материалы для его идентификации.

Известно, что 12 апреля текущего 2018 года Интерпол задержал организатора "титушек" Армена Саркисяна во Франции во время проверки документов и ему была избрана мера пресечения в форме обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая.



В Украине его разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и в умышленном повреждении имущества общеопасным способом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", задержан Армен Саркисян, которого в Украине подозревают в организации так называемых "титушек", нападавших на участников Революции Достоинства в конце 2013 - начале 2014 года.