16:39 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ направила запрос во Францию ​​о выдаче Саркисяна

От Генеральной прокуратуры Украины в компетентные органы Франции отправлено прошение о высылке фигуранта украинского уголовного дела, одного из организаторов "титушок" Армена Саркисяна.

ГПУ направила запрос во Францию ​​о выдаче Саркисяна

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Пресс-секретарь сообщила, что Генпрокуратура направила запрос во Францию на днях, подготовив документы для экстрадиции гражданина с документами на имя Саркисяна и дополнительные материалы для его идентификации. 

Известно, что 12 апреля текущего 2018 года Интерпол задержал организатора "титушек" Армена Саркисяна во Франции во время проверки документов и ему была избрана мера пресечения в форме обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая.

В Украине его разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и в умышленном повреждении имущества общеопасным способом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", задержан Армен Саркисян, которого в Украине подозревают в организации так называемых "титушек", нападавших на участников Революции Достоинства в конце 2013 - начале 2014 года. 


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