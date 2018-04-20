Эксперты из ЕС проведут тренинги для СБУ

Об этом передает пресс-служба КМЕС. Планируется, что до марта следующего 2018 года тренинги пройдут более 200 сотрудников СБУ в семи областях Украины: Львовской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Закарпатской и Киевской. Помимо международных специалистов, долю в программе в роли тренеров внесут профессионалы Национальной академии СБУ и представители гражданского общества.

Миссией учений выступает внедрение концепции добродетели как фундаментирующей для Службы безопасности Украины. Программа основана на механизмах, используемых спецслужбами в государствах ЕС для предотвращения и борьбы с коррупцией в ведомствах и прочими свидетельствованиями протиправного некультурного поведения.

Члены тренинга ознакомились с практикой по управлению персоналом, вопросами надлежащего управления и управления публичными финансами, надзором за оперативной деятельностью спецслужб в странах ЕС.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на юге Одесской области Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения, которые стартуют 17-20 апреля.