12:10 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Конкурс красоты для selfmade businesswomen

В Киеве впервые пройдет конкурс красоты для успешных женщин. 25 апреля, в столичном Event Hall Regent Hill состоится гала-вечер и конкурсная программа Mrs. Ukraine International 2018. 

Эксклюзив: Конкурс красоты для selfmade businesswomen

За это звание поборются 14 конкурсанток из разных уголков Украины в возрасте от 25 до 40 лет. Музыкальным подарком будет выступление Нины и Тони Матвиенко, а хейдлайнером мероприятия станет очаровательная поп-дива, имя которой пока держится в секрете. Обладательница титула Mrs. Ukraine International 2017 Яна Луцкая говорит, что основная миссия конкурса состоит в популяризации статуса замужних женщин. Прежде всего, оценивается такой критерий, как успешность в бизнесе, когда женщина уже self made businesswomen и, вместе с тем, она любящая супруга и заботливая мать. И это, вместе с активной социальной позицией, самое важное в конкурсе! э

"Формат конкурса Mrs. Ukraine International состоит из 5 дефиле, где бизнес- дефиле – самое важное для участниц. Финалистки представляют свою сферу деятельности, свой бизнес, свои увлечения и достижения. Второе — это фитнес-дефиле. Это популяризация здорового образа жизни в красивой спортивной форме. Третье дефиле – это образ матери. Поэтому выход в украинских национальных костюмах вместе со своими детками. И, в завершении – дефиле в вечерних платьях, где вы королева, потому что именно с грацией королевы нужно стоять на сцене", — рассказала Яна Луцкая в интервью ТК "Первый Деловой" в программе "Деловое утро".


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