Число жалоб на интернет-магазины поднялось в три раза

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

По словам Кобелькова, в 2013 году число жалоб на деятельность интернет-магазинов равнялось 3,2% общего количества всех жалоб, в 2016 году их было 4,8%, то есть уровень жалоб поднялся в полтора раза, а в 2017-м он и вовсе составил 6,5%. В течении девяти месяцев 2016 года в Госпродпотребслужбу поступило 468 жалоб на работу интернет-магазинов, а в 2017 их было 1275 жалоб, что значит поднятие в 2,7 раза.

Как утверждает чиновник, в законодательстве конкретно прописано, что перед тем, как купить товар, люди должны ознакомиться с тем, кто продает товар, где он пребывает, и как, в случае если товар некачественный, применить свое право на возврат. Большая часть предпринимателей умышленно скрывает эти данные. Это приводит к тому, что виновного не могут найти ни потребитель, ни контролирующий орган, чтобы привлечь к ответственности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом 2017 году зафиксировано 6,5% жалоб на интернет магазины от числа всех жалоб.