17:36 20.04.2018 | Общество | Новости
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Американский винный аукцион перечислил 15 млн долл. детям

В Соединенных Штатах Америки 28 апреля пройдет ежегодный благотворительный винный аукцион в городе Дестин штата Флорида.

Американский винный аукцион перечислил 15 млн долл. детям

Об этом сообщает местное телевиденье WJHG-TV.

Событие пройдет в резиденции Гранд Бульвар.

Целью аукциона уже тринадцать лет как является сбор материальных средств для местных благотворительных организаций. В общей сумме в течении всего этого времени вышло получить и направить на пожертвование нуждающимся в помощи детям близко 15 млн долларов США.

В частности, в прошлом 2018 году ориентируясь на помощь благотворительным организациям было перечислено 2,7 млн долларов США.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", члены известной американской рок-группы Linkin Park продадут через Интернет собственные инструменты, использованные в мировых турне.


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