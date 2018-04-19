15:17 19.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Укравтодоре назвали другую меру вместо отмены желтого сигнала

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины не согласились с предложением отмены желтого сигнала светофора, обсуждаемую в Кабинете министров. Вместо этого в ведомстве предлагают ограничить скорость до 50 км/ч в населенных пунктах, чтобы уменьшить число аварий.

В Укравтодоре назвали другую меру вместо отмены желтого сигнала

Об этом сообщил журналистам на III Украинском инфраструктурном форуме председатель Укравтодора Славомир Новак.

По словам Новака, он поддерживает реформацию законовведений по ограничению скорости в населенных пунктах до 50 км/ч, что поднимает уровень безопасности на дорогах и увеличивает шансы пешеходов пережить удар транспортного средства.

Он считает это лучшим выходом, в то время как желтый свет необходим как дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках.

Руководитель Укравтодора также высказался в поддержку наличия зеленой стрелки, которая должна подсвечиваться.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об отмене желтого сигнала светофора в связи с аварией в Кривом Роге.


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