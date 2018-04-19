В Украине для сокращения аварий хотят обезопасить остановки

Об этом сообщает пресс-служба, предоставляя информацию от заместителя председателя Минрегиона Льва Парцхаладзе.

Чиновник напомнил, что в действующих ГСН касательно улиц и дорог никак не предусмотрена безопасность граждан на остановках общественного транспорта, нет отдельных ограждений или защитных элементов. По статистике, довольно часто беспрепятственно происходят наезды или даже аварии на остановках.

Он пояснил, что именно поэтому в обновленном ГСН предусмотрено обязательное проектирование специальных перильных ограждений на подъездах к остановкам.

Следуя правилам нового ГСН, данные ограждения должны проектироваться как дорожно-перильного типа для повышения безопасности пассажиров во время ожидания общественного транспорта.

Сообщается, что новый проект ГСН касательно улиц и дорог разработан на замену соответственного ГСН 2001 года и будет принят в скорейшем времени.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины не согласились с предложением отмены желтого сигнала светофора, обсуждаемую в Кабинете министров для уменьшения числа аварий.