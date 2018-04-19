В США запретили въезд приме-балерине Большого театра РФ

Артисты направлялись с гастролями в Нью-Йорк в Линкольн-центре, однако из-за отказа концерт отменет.

Организаторы выступления артистов Большого театра в Америке предполагают, что такое решение может иметь политическую подоплеку.

По словам организатора выступления Линды К. Морзе, такое решение неправильное и его надо обжаловать.

"Ольга сейчас считается балериной номер один в мире. И отказать ей в визе - это большой удар. Это тревожно", - добавила она.

Ольга Смирнова в большом театре выступает с 2001 года. На ее счету главные партии в балетах Анна Каренина, Жизель, Кармен-сюита. В мае 2014 года состоялся ее дебют в качестве приглашенной артистки в Американском театре балета в Нью-Йорке.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Служба безопасности Украины обратилась в Министерство культуры пополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.