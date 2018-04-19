В МВОТ рассказали о возобновлении Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

Работу станции хотят запустить после договоренностей коммунального предприятия "Вода Донбасса" с Международным Комитетом Красного Креста и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.

Сообщается, что по состоянию на сегодня,19 апреля, фильтрованую станцию законсервировано.

В Министерстве уточняют, что остатки воды из системы поступают в резервуары Авдеевки откуда вода подается местным жителям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 18 апреля, Донецкая фильтровальная станция, размещающяяся на временно неподконтрольной оккупированной территории, в 15:05 временно прекратила свою работу.