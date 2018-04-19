17:28 19.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МВОТ рассказали о возобновлении Донецкой фильтровальной станции

Деятельность Донецкой фильтровальной станции, которая приостановилась 18 апреля 2018 года, планируют возобновить в скором будущем.

В МВОТ рассказали о возобновлении Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

Работу станции хотят запустить после договоренностей коммунального предприятия "Вода Донбасса" с Международным Комитетом Красного Креста и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.

Сообщается, что по состоянию на сегодня,19 апреля, фильтрованую станцию законсервировано.

В Министерстве уточняют, что остатки воды из системы поступают в резервуары Авдеевки откуда вода подается местным жителям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 18 апреля, Донецкая фильтровальная  станция, размещающяяся на временно неподконтрольной оккупированной территории, в 15:05 временно прекратила свою работу.


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