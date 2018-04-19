В Миргороде на взятке попался заместитель городского головы

Суд рассматривал ходатайство прокурора военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя городского головы Миргорода.

Чиновника заподозрили в даче взятки. Как сообщил на странице в социальной сети Facebook спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, Октябрьский районный суд города Полтавы арестовал подозреваемого, таким образом, удовлетворив ходатайство прокуратуры и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, с правом внесения залога размером 105 720 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правоохранители задержали начальника одного из отделов регионального филиала " Львовская железная дорога" публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" по подозрению в получении взятки в размере 7,2 тыс. долларов в Киеве.