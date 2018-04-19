В метеорите обнаружили алмазы с погибшей планеты

Об этом сообщает издание Naked Science.

Отмечается, что метеорит относился к углеродным астероидам редкого типа урейлитов и состоял из графита с включениями алмазных кристаллов.

Происхождение урейлитов остается предметом дискуссий, однако новая работа Филиппа Жилле и его коллег из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) может дать гипотезам неожиданный поворот.

Как считает Филипп Жилле с соавторами, что алмазы 2008 TC3 сформировались в недрах планеты, погибшей еще в первые миллионы лет существования Солнечной системы. В микропримесях, накопившихся в кристаллах, обнаружили хромит, фосфаты, сульфид железа-никеля. Их состав и морфология показали, что алмазы образовались в планете, которая по размерам где-то между Меркурием и Марсом.

Известно, что на заре своего развития Солнечная система была полна такими телами: некоторые из них сумели сформировать современные планеты, а другие погибли, упав на Солнце или разлетевшись от ударов друг с другом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на Землю вернется космическая станция "Тяньгун-1". Она была запущена в 2011 году государственным космическим агентством КНР. По прогнозам британского космического агентства, вероятность того, что восьмитонная конструкция долетит до поверхности, крайне низка.