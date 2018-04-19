В Луганской области остановлено водоснабжение

Водоснабжение, которое было прекращено Петровским водоводом до 17 апреля из-за порыва, не восстановлено. Об этом а четверг, 19 апреля, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным ведомства, обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории.

Вместе с тем провести обследование неконтролируемой части пока не удается, - пояснили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 18 апреля, в Донецкой области было прекращена работа Донецкой фильтровальной станции, а с ней - водоснабжение шести населенных пунктов. В частности, речь идет о части Донецка и Авдеевке.

По состоянию на 19 апреля 2018 года Донецкая фильтровальная станция законсервирована, а остатки с системы поступают в резервуары Авдеевки, откуда вода подается населению.