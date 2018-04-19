14:45 19.04.2018 | Общество | Новости
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В Италии задержали десятки вероятных мафиози

Сегодня, 19 апреля, полиция Италии задержала 22 подозреваемых в причастности к сицилийской мафии, в рамках операции по поимке самого разыскиваемого мафиози в стране Маттео Денаро.

В Италии задержали десятки вероятных мафиози

Об этом сообщает издание DW.

Отмечается, что правоохранители провели рейды в провинции Трапани на западе Сицилии, которые были нацелены на объекты, связанные с мафиозной сетью Денаро.

Как утверждают полицейские, целью таких мероприятий является лишение преступной группировки власти и окончательное лишение экономических ресурсов.

Также уточняется, что 55-летний Денаро находится в розыске с 1993 года. Его обвиняют в причастности к серии убийств и другим преступлениям, связанным с мафиозной группировкой.

Он считается возможным преемником "босса боссов", бывшего главы мафии "Коза Ностра" Сальваторе "Тото" Риины, скончавшегося в 2017 году в тюрьме, где отбывал 26 пожизненных сроков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Рио-де-Жанейро член мафиозной преступной группировки организовали оружейное сопротивление во время попытки их задержания.


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