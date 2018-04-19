В ГСЧС предупредили украинцев о подъеме уровня воды в реках

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, 19-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2 − 8 см на Верхнем Днепре с последующим затоплением поймы.

Также в сообщении указывается, что произойдет подтопление:

- на Псле ниже г. Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с последующим затоплением заводей;

- на Десне, Сейме с последующим затоплением заводей, продолжением подтопления территорий и объектов в пойме (Черниговская, Сумская обл.) и нарушением транспортного сообщения (Городнянский р-н Черниговской обл.).

Вместе с тем 19-22 апреля на Верхнем Днепре возможно достижение начальных опасных отметок подтопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения в Репкинском районе Черниговской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях в Украине будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.