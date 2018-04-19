В Google отключили возможность обхода блокировок через ее домен‍

Об этом пишет издание The Verge.

По словам представителя компании, соответствующие изменения заметили разработчики системы прокси-серверов для организации анонимного сетевого соединения Tor. Таким образом, под угрозой сбоя оказалась работа ряда сервисов. Среди них - Signal, GreatFire.org и VPN-сервис Psiphon.

Речь идет о технологии domain-fronting, которая соединяться с запрещенными ресурсами. В связи с этим руководство приняло решение отключить domain-fronting.

"В рамках запланированного обновления программного обеспечения domain-fronting больше не работает", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", совсем недавно поисковая система Google в Украине посвятила очередную картинку дудл Майе Энджелоу. В честь 90 дня рождения американской писательницы.