В четверг в Украине ожидается похолодание и дожди

В северных, восточных и центральных областях, а вечером и в южной части страны ожидается небольшой дождь. На остальной территории осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, в большинстве областей порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем опустится до 10-15 градусом тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем температура воздуха опустится до 11-13 градусов тепла.

На западе Украины осадков сегодня не предвидится. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 14-20 градусов, в Закарпатье - до 17-22 градусов.

На севере страны в четверг ночью без осадков, только в Сумской области пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха в Киевской и Черниговской областях составит 4-9 теплых градусов, в Сумской и Житомирской областях 5-10 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше 10-15, а в Сумской области 8-13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Полтавской области небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-15 градусов, а в Винницкой области до 12-17 градусов.

На востоке страны возможен небольшой дождь, только ночью в Донецкой области без осадков. Ночью температура воздуха составит 3-9 теплых градусов. Днем будет не больше 8-14 градусов.

На юге Украины в четверг осадков также не ожидается, только вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 13-20 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Только вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 15-20 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: "Это - к урожаю ранних хлебов".