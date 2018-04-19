Украинцев предупредили о сильном ветре

В некоторых местах порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинских синоптиков, сегодня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ожидаются усиление ветра.

По данным ведомства, в Киеве и Киевской области сегодня сохранятся ветреная погода. По данным Гидрометцентра, порывы ветра с столице и области будут достигать скорости в 15-20 метров на секунду.

В связи с чем синоптики предупреждают, что во время таких порывов ветра не стоит ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их разрушение.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. В частности, сегодня в большинстве областей ночью без осадков, утром и днем ожидается небольшой дождь.

Как сообщал УРА-Информ, спасатели предупреждали о новых подтоплениях в связи с паводком. По данным ГосЧС, будут продолжаться подтопления на реках в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Кроме того на украинском участке Дуная возле Вилково Одесской области уровни воды будут удерживаться на опасных отметках.