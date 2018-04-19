СБУ предупредила более 400 атак террористов за 3,5 года, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По словам президента, Россия ведет подрывную войну на всех украинских фронтах, в том числе и попытки организации террористических атак внутри страны, но СБУ за 3,5 года справилась с более чем 400 попытками террористических.

Как сообщил президент, террористы, личности которых были определены, задержаны. Весомая доля из задержанных окончила подготовку в соответствующих лагерях на территории Российской Федерации.

В частности, их готовили к подобным нападениям в лагерях на территории Ростовской, Белгородской, Курской областей, а также на территории незаконно аннексированного Крыма.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию "вора в законе" по кличке "Ираклий Хуту".