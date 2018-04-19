18:49 19.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ предупредила более 400 атак террористов за 3,5 года, - Порошенко

Служба безопасности Украины на протяжении последних 3,5 года предотвратила более 400 попыток террористических атак в разных областях страны. Так заявил сегодня Президент Украины Петр Порошенко на совещании по поводу противодействия информационной агрессии РФ.

СБУ предупредила более 400 атак террористов за 3,5 года, - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По словам президента, Россия ведет подрывную войну на всех украинских фронтах, в том числе и попытки организации террористических атак внутри страны, но СБУ за 3,5 года справилась с более чем 400 попытками террористических.

Как сообщил президент, террористы, личности которых были определены, задержаны. Весомая доля из задержанных окончила подготовку в соответствующих лагерях на территории Российской Федерации. 

В частности, их готовили к подобным нападениям в лагерях на территории Ростовской, Белгородской, Курской областей, а также на территории незаконно аннексированного Крыма. 

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию "вора в законе" по кличке "Ираклий Хуту".


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