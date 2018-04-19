Савченко сегодня свозили на еще одну экспертизу

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко.

По словам секретаря, сегодня, 19 апреля, нардепа отвозили на проведение очередной экспертизы, адрес которого как всегда получили только накануне вечером. Проторченко добавила, что Савченко несокрушимая, как всегда.

Надежду Савченко возили на экспертизу в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы.

Незадолго до этого Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у народного депутата Надежды Савченко из-за того, что там не указано, какой именно биоматериал должны взять у Савченко.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", лишенный неприкосновенности народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что любое физическое применение силы для забора ее биоматериалов иначе чем пытками назвать нельзя.