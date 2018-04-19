Против митингующих в Армении полиция будет применять оружие

Об этом сообщает местное издание News.am.

Как отметили в полиции заявления участников митинга о действиях в неожиданных направлениях содержат серьезную угрозу.

Кроме того, указывается, что действия некоторых участников организованного депутатом Николом Пашиняном митинга привели к приводам в полицейские отделы.

Известно, что неподчинение требованию отказаться от попыток проникновения в режимные объекты и иных действий неминуемо привели к соответствующим правовым мерам. Подобное противоправное поведение содержит наибольшую угрозу особенно в условиях присутствия на митинге несовершеннолетних.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Армении во время длительной акции протеста в Ереване против избранного премьер-министра Саргсяна полиция захватила очередную группу людей численностью в 68 человек.