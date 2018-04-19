Потоп в шахтах Донбасса может стать вторым Чернобылем, - Семерак

Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты по атомной энергетике, международные организации, что отвечают за безопасность в регионе, остро отреагировали на такую политику боевиков. Сердюк сообщил, что проинформировал европейских парламентариев об этом чрезвычайном происшествии, и настаивал на включении этого момента ко всем переговорам российским оккупантам.

Также он требовал допустить представителей миссии ОБСЕ для проведения экологического мониторинга на "Юнкоме".

По словам Сердюка, игры боевиков, есть ничем иным, как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самую важную человеческую ценность - жизнь, они продемонстрировали, что экологические проблемы для них действительно не имеют карт и границ. Он добавил, что это за пределами нормального человеческого восприятия, и сейчас главная с международным сообществом задача состоит в недопущении радиационной катастрофы.

Министр напомнил, что на неподконтрольных территориях, кроме "Юнкома", есть еще 35 неработающих шахт, затопление которых только усугубит экологический кризис на Донбассе, так как затопление этих шахт может влиять на состояние подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами.

Он заверил, ссылаясь на оценки исследователей, что затопление шахт может влиять на уровень грунтовых вод, вызвать проседание грунтов, что вероятно приведет к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо- и водопроводов.

Стоит отметить, что еще в 1979 году внутри шахты в капсуле был подорван ядерный заряд.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали, что сепаратисты планируют затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге под Енакиево, которая находится в 43 километрах от временно оккупированного Донецка.