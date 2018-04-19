12:55 19.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191772:test

Потоп в шахтах Донбасса может стать вторым Чернобылем, - Семерак

В Украине затопленные из-за действий подконтрольных России оккупантов шахты "Юнком" на Донбассе образовал серьезную угрозу для экологической безопасности не только самой страны, но и соседних. Так заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после заседания Комитета парламентского ассоциации Украина-ЕС в Страсбурге.

Потоп в шахтах Донбасса может стать вторым Чернобылем, - Семерак

Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты по атомной энергетике, международные организации, что отвечают за безопасность в регионе, остро отреагировали на такую политику боевиков. Сердюк сообщил, что проинформировал европейских парламентариев об этом чрезвычайном происшествии, и настаивал на включении этого момента ко всем переговорам российским оккупантам.

Также он требовал допустить представителей миссии ОБСЕ для проведения экологического мониторинга на "Юнкоме".

По словам Сердюка, игры боевиков, есть ничем иным, как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самую важную человеческую ценность - жизнь, они продемонстрировали, что экологические проблемы для них действительно не имеют карт и границ. Он добавил, что это за пределами нормального человеческого восприятия, и сейчас главная с международным сообществом задача состоит в недопущении радиационной катастрофы.

Министр напомнил, что на неподконтрольных территориях, кроме "Юнкома", есть еще 35 неработающих шахт, затопление которых только усугубит экологический кризис на Донбассе, так как затопление этих шахт может влиять на состояние подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами.

Он заверил, ссылаясь на оценки исследователей, что затопление шахт может влиять на уровень грунтовых вод, вызвать проседание грунтов, что вероятно приведет к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо- и водопроводов.

Стоит отметить, что еще в 1979 году внутри шахты в капсуле был подорван ядерный заряд.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали, что сепаратисты планируют затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге под Енакиево, которая находится в 43 километрах от временно оккупированного Донецка.


Поделиться
Читайте также:
 
На трассе во Львове рейсовый автобус сбил женщину – ФОТО Глава МИД Австрии: "Мы не высылаем дипломатов" Военные пенсионеры в мае получат перерасчет выплат, - Гройсман Провалился крупнейший договор Фонда гарантирования вкладов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив