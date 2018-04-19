Озвученные Гройсманом результаты борьбы с контрабандой оказались фейком, но премьеру подсказали, на каких таможнях в тень уводят миллиарды

Об этом сообщает проект "Цена государства"

На основе официальных статистических данных активисты проекта подсчитали, что пресловутые 70 миллиардов дополнительных поступлений – это сумма дополнительных доходов, которые получила Украина в результате объективных факторов – девальвации национальной валюты, рост импорта, введение НДС на операции с импортным газом и т.д.

"С 1 января 2017 снова облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по импорту природного газа. За соответствующий период импорт газа увеличился на 27% и составил 14,1 млрд. куб. м. Его таможенная стоимость составляла примерно $ 3.2 млрд. В бюджет было привлечено дополнительно 17 млрд грн НДС", - отмечает в сообщении.

Всего аналогичных примеров активисты приводят семь. И резюмируют: никакой борьбы с контрабандой не было.

"Что касается собственно результатов борьбы с контрабандой, то, по информации Госказначейства, 2017 года до государственного бюджета взыскано 17,6 млн. грн. от конфискации имущества и 28,9 млн. грн. от конфискации валюты. Итак, 46,5 млн. грн. (а не 70 млрд.) - результат борьбы с контрабандой. Господин премьер, будьте внимательны в расчетах", - резюмируют активисты.

О том, что никакой реальной борьбы с коррупционными и контрабандными схемами на таможне не ведется, говорят и представители бизнеса.

Глава общественного совета при Главном управления Госфискальной службы Украины, зам генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины, бизнесмен Виктор Берестенко в ходе пресс-конференции , сообщил, что коррупционные схемы продолжают беспрепятственно работать на украинских таможнях, несмотря на все реформы. По его словам, в настоящее время ситуация с коррупцией на таможне вернулась к уровню, который был при экс-главе Министерства доходов и сборов Александре Клименко.

"Идет уничтожение таможни, как таковой. Таможенный блок находится в состоянии хуже, чем при Насирове", - заявил В. Берестенко.В качестве примера он привел ситуацию на Одесской таможне, где пилотный проект по уничтожению коррупции при оформлении импортированных автомобилей из США и Канады "Автохаб" (в его открытии принимал участие и В.Гройсман, и и.о. главы ГФС Мирослав Продан) превратился в еще одну коррупционную схему. Оформлять автомобили через "Автохаб" могут только отдельные, приближенные к руководству таможни фирмы, а остальным создают искусственные препятствия.

"Субъекты, которые не хотят платить взятки, получают немотивированные отказы в оформлении груза", - пояснил глава общественного совета.Еще одна схема – подмена груза при оформлении контейнеров. В этом случае при попустительстве со стороны таможенников высоколиквидный товар вроде обуви и тканей оформляется под видом подошв или ниток, что приводит к существенному снижению платежей в бюджет – иногда в 10 раз.

Наибольшее распространение эти схемы получили на Одесской, Сумской, Киевской региональной и Днепровской таможнях.Участвуют в схемах компании-однодневки.

"Эти компании оформляют контейнеры с высоколиквидными грузами – обувью, тканями, одеждой, дорогими хозтоварами. Но к таможенному оформлению заявляется совсем другой товар. В результате вместо обуви или ткани на этих таможнях оформляются нитки, бумажные коробки, провода, тросы и т.д.", - рассказал В.Берестенко.

Он добавил, что существование такой схемы возможно только благодаря взаимодействию с руководством этих таможен и высокопоставленными чиновниками ГФС.

"За то, чтобы с Одесской таможни беспрепятственно выезжали контейнеры (без взвешивания и других методов контроля), работники таможни получают по 1000 долларов за 1 контейнер", - добавил Виктор Берестенко.

В качестве примера он рассказал об оформлении контейнера CXDU2217064, в котором находилось более 12 тонн обуви. 1 марта т.г. данный контейнер был оформлен на Сумской таможне. Вместо обуви в нем оказались "застежки для сумок, ПВХ-ложки, нитки.

"С ноября прошлого года группа таких компаний нанесла ущерб государству в виде недобора платежей в бюджет в сумме 10,2 миллиона долларов", - заявил В. Берестенко.

В конце марта В.Гройсман заявил, что в бюджет в 2017 году, в результате борьбы ГФС с контрабандой на таможнях, поступило дополнительно 70 млрд. грн. и обещал, что в текущем году поступит еще 50 млрд. грн.

Источник: АНТИКОР