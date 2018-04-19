01:00 19.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Население Украины стало меньше на 40 тысяч человек

Численность украинского населения с начала года за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек.

Население Украины стало меньше на 40 тысяч человек

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как отмечается, по состоянию на первое марта  численность населения страны составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.

Согласно данным Госстата, смертность в Украине значительно превышает рождаемость. Так, на 100 умерших только  56 рожденных.

За январь 2018 года численность населения Украины сократилась на 21 500 человек и на первое февраля составила 42 364 900 человек.

Как сообщал ране "УРА-Информ"население Украины составляет 42 364 900 человек. За месяц оно сократилось 21 500 человек. Количество умерших продолжает превышать число новорожденных.


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