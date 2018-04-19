Луценко имеет материалы для снятия неприкосновенности с ряда депутатов

Об этом в четверг, 19 апреля, во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области заявил генеральный прокурор Юрий Дуценко. Он заверил, что у него на столе лежат пять материалов, в том числе и со Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все они касаются снятия депутатской неприкосновенности. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%, - пояснил генпрокурор, добавив, что собранные документы являются достаточными для представления в Верховную Раду.

По его словам, остались юридические вопросы и теперь Юридическое управление ГПУ сделает свое заключение и возможно внести технические правки в сам текст.

Вместе с ем генпрокурор не сообщил, о каких именно депутатах идет речь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Конституционный суд Украины рассматривает законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной Рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины.