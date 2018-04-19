ГСЧС к средине мая должен отчитаться по проверке пожарной безопасности

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, в средине следующего месяца он ожидает отчет руководства ГСЧС относительно проверок общественных объектов на предмет соблюдения правил безопасности, прежде всего пожарной.

Кроме того, он добавил, что реакция на проверки будет мгновенной и жестокой. Также премьер-министр не исключает применения спецподразделений и сил Нацгвардии для закрытия нарушителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила проверки помещений массового скопления граждан, среди них торговые центры, лечебные и образовательные учреждения.