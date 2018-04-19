13:48 19.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГСЧС к средине мая должен отчитаться по проверке пожарной безопасности

Руководство Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в мае отчитается после проверок пожарной безопасности общественных заведений.

ГСЧС к средине мая должен отчитаться по проверке пожарной безопасности

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, в средине следующего месяца он ожидает отчет руководства ГСЧС относительно проверок общественных объектов на предмет соблюдения правил безопасности, прежде всего пожарной.

Кроме того, он добавил, что реакция на проверки будет мгновенной и жестокой. Также премьер-министр не исключает применения спецподразделений и сил Нацгвардии для закрытия нарушителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила проверки помещений массового скопления граждан, среди них торговые центры, лечебные и образовательные учреждения.


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