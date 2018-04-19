Эксклюзив: Лучшие модные дома всё чаще используют украинский стиль – Алина Приходько

Об этом заявляет Алина Приходько, дизайнер и основатель украинского бренда женской деловой моды "Desali".

По её словам, брючные костюмы, длинные жакеты и мужской стиль стали трендом женского делового стиля сезона весна/лето 2018. А такой элемент, как украинская национальная вышивка на краях рукава и воротничке теперь допустима и для строгого женского офисного костюма. Дизайнер уточняет, что украинская одежда уже стала очень популярной на Западе. Во-первых, из-за качества натуральных тканей, а во-вторых, после появления новых тенденций в моде – расписных орнаментов, наша вышивка подошла как нельзя лучше. Относительно офисного стиля в одежде этой весной, Алина Приходько в интервью Первому Деловому в программе "Деловое утро" уточнила:

"В этом сезоны очень популярны яркие весенние ягодные цвета, желтый, красный, малиновый, фиолетовый и вместе с тем пастельный цвет – бежевый, нежно-розовый и нежно-голубой. Пастельные тона лучше использовать в одежде для офиса. Ангела Меркель, например, имеет прекрасный гардероб. Он у нее подобран идеально и красиво для настоящей деловой женщины, и многие женщины могут ею, в этом плане, вдохновиться. Офисный стиль – это никаких открытых вырезов, юбок-мини, обязательно прикрытые руки и декольте – важный элемент офисного стиля. Свобода реализации, но никакой провокации".