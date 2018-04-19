Дело Лавриновича передано в суд - ГПУ

Дело открыто о возврате к Конституции 1996 года. Как сообщили в четверг, 19 апреля, журналистам в Генпрокуратуре дело уже находится суде со вчерашнего дня.

Напомним, 17 апреля адвокатам Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года. При этом суд ограничил защиту Лавриновича со сроками ознакомления материалов дела до 12 апреля.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года Департамент спецрасследований ГПУ завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра юстиции Александра Лавриновича относительно возвращения к Конституции 1996 года.