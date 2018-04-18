10:53 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Выбираем угловой шкаф купе

Прежде чем выбрать тип шкафа-купе, нужно четко определить место его расположения. Классический корпусный угловой шкаф-купе предполагает размещение в углу комнаты, где стены соотносятся друг к другу под 90 градусов.

Выбираем угловой шкаф купе

Однако, если речь идет об изготовлении углового шкафа-купе на заказ, типов существует больше: Г-образный, наиболее распространенный пятистенка, размещаемый чаще всего в нишу треугольный , где "стороны треугольника" равны по длине.

Выбор конкретного типа шкафа-купе продиктован не только местом его будущего размещения, но и конфигурацией и внутренним наполнением. То есть, учитывается необходимый размер и количество перегородок, полок, выдвижных ящиков, корзин для белья, подставок для обуви, различных секций для хранения бытовых предметов. В выборе типа углового шкафа-купе существенную роль играет также предпочтение заказчика.

Материал и оформление фасада

Обычно двери шкафов-купе изготавливаются из устойчивых к влаге и выгоранию МДФ или ДСП. Они достаточно прочны и надежны в эксплуатации. при этом вполне бюджетны. Для придания высокой эстетичности двери углового шкафа-купе могут быть оформлены ротангом, вставками из декоративного стекла или фотопечатью. Если же в доме есть маленькие дети или домашние питомцы, самым прагматичным решением будет изготовление фасада углового шкафа-купе из ламината, покрытого прочной пленкой.

Роликовый механизм

Роликовый механизм раздвижной двери шкафа-купе – важнейший элемент, требующий особо пристального внимания. Изготовляется он из стали либо алюминия. С одной стороны, алюминиевый механизм незаметен в эксплуатации и достаточно надежен. Однако благодаря тому, что это мягкий металл, механизм не столь долговечен, как хотелось бы. При покупке шкафа-купе обратите внимание на звуки, издаваемые роликовыми механизмами. Наличие постороннего скрипа говорит о каких-то проблемах, поэтому стоит отказаться от приобретения конкретного образца и подобрать другой.

Цвет

Цветовое разнообразие материалов изготовления столь велико, что вы сможете подобрать угловой шкаф-купе, полностью соответствующий цветовой гамме интерьера. Классические рекомендации – темные двери при светлых стенах и светлые при темных. Однако все не столь однозначно. Возможно, вы захотите максимально замаскировать его – тогда цвет фасада должен максимально совпадать с цветом стен. Или же вы желаете сделать его контрастным пятном в интерьере - выбор цвета зависит от ваших предпочтений и общей направленности дизайнерского решения.


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