В Украине в среду похолодает, местами пройдут дожди

В результате чего в большинстве областей дневная температура снизится. Ночью в северных регионах, и большинстве западных и центральных областей, а днем по всей Украине, кроме западной части, ожидается небольшой дождь, а на севере Левобережья и в восточных областях - умеренный дождь, местами грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров на секунду, в северной части отдельные порывы 15-18 метров на секунду.

Температура воздуха днем опустится до 14-19 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром пойдет дождь. Во второй половине дня осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов. Днем столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов тепла.

На западе Украины в среду ночью возможен небольшой дождь, местами гроза. Днем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 4-12 теплых градусов. Днем потеплеет до 14-19 градусов, а на Закарпатье - до 19-24 градусов.

На севере страны переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Житомирской областях ночью и в первой половине дня небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов со знаком плюс. Днем будет от 14 до 19 градусов, в Сумской области - 12-17 градусов со знаком плюс.

В центре Украины синоптики обещают небольшой дождь, местами грозу. Температура воздуха ночью составит 6-12 теплых градусов. Днем потеплеет до 14-20 градусов, а в Полтавской области - до 12-17 градусов.

На востоке страны ночью без осадков, днем дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 15-21 градус, в Харьковской области - до 13-18 градусов.

На юге Украины сегодня ночью осадков не предвидится. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, на юге до 12 градусов. Днем потеплеет до 19-24 градусов, на побережье - до 14-19 градусов.

Народный прогноз: 18 апреля почитается память святого мученика Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул Ветреник: Пришел Федул - тепляк подул. Если в этот день было ненастье, то говорили: Федул губы надул. До этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.