В среду суд по делу Ефремова допросит Ляшко

Вчера суд допросил свидетеля стороны обвинения. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ГПУ, во время судебное рассмотрение в уголовном деле продолжается, следующее заседание состоится в среду в 13.30. Во время заседание запланирован допрос свидетеля стороны обвинения - народного депутата Украины VIII созыва Олега Ляшко.

В прокуратуре также напомнили, что Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Как сообщал УРА-Информ, Ефремов также обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

На данный момент Ефремов находится под стражей.