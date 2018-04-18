В Одессе закрасили названия городов-героев РФ – ФОТО

Об этом сообщается на странице активистов в Facebook.

Отмечается, что закрасили такие города как Москва, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тула. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь и ДАП – Донецкий аэропорт.

Сами активисты добавили, что они осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны.

Также они не оспаривают героичность подвига воинов, участвовавших в ожесточенных боях Второй мировой войны, но российские города, по их мнению, чужие для Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Мариинском парке возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину националисты из Правого сектора и группировки С14 сорвали возложение цветы и устроили драку.