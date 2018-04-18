20:32 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске вновь не достигли прогресса по заложникам

В среду, 18 апреля, в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы вновь не было достигнуто прогресс в вопросе освобождения заложников.

В Минске вновь не достигли прогресса по заложникам

Об этом после заседание сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в группе Ирина Геращенко.

По ее словам, представители боевиков не подтвердили десятки наших граждан, не дают по ним информацию, однако упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, причастных к действиям минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции - для результата, - заверила политик.

Вместе с тем она обратилась к координатору ОБСЕ Тони Фришу с просьбой использовать все усилия, чтобы разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированных территориях.

Кроме того, Геращенко сообщила, что Международный комитет Красного Креста готов подключиться к ремонту разрушенного моста в Станице Луганской.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко заявляла, что Украина готова вернуть России 23 ее гражданина, которые на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание в обмен на украинских заложников. Сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев", - подчеркнула она.


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