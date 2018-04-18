В Арктике состоялся "ледяной" забег - ВИДЕО

Отмечается, что пробежка состоялась при в минус тридцать по глубокому снегу и замерзшему арктическому морю.

Известно, что кроме бегунов в забеге участвовали собаки хаски. Участие в забеге принимали около шести десятков спортсменов из 20 стран, которым не страшен мороз и усталость.

Отмечается, что спортсмены пробежали дистанцию в четыре километра. А быстрее всех оказался участник из Греции. Его результат – 34 минуты и 36 секунд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Международный женский день киевляне решили провести добровольные легкоатлетические соревнования "Ladies Run". В мероприятии принимали участие более 350 человек. Организаторы соревнований считают, что спортивные соревнования - это лучший способ встретить первые дни весны.