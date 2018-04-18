У Савченко хотят принудительно отобрать биологические образцы

Об этом свидетельствует прямой эфир одного из украинских телеканалов.

Заседание суда началось в 13:30. Надежду Савченко вновь поместили в стеклянный бокс.

Известно, что накануне нардеп прошла экспертизу на полиграфе, ради чего она прекратила голодовку на три дня, объявленную с 23 марта.

Также с Савченко еще не сняли обвинение в том, что она лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко, которым выдвинуто подозрение в подготовке к теракту и других преступлениях, не собираются давать показания, применяя свои права.