14:13 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У Савченко хотят принудительно отобрать биологические образцы

Народного депутата Надежду Савченко, арестованную по состоянию на сегодняшний день до 20 мая, вновь переместили из камеры СИЗО в зал столичного Шевченковского районного суда. Следствие планирует добиться разрешения на взятие биологических образцов.

У Савченко хотят принудительно отобрать биологические образцы

Об этом свидетельствует прямой эфир одного из украинских телеканалов.

Заседание суда началось в 13:30. Надежду Савченко вновь поместили в стеклянный бокс.

Известно, что накануне нардеп прошла экспертизу на полиграфе, ради чего она прекратила голодовку на три дня, объявленную с 23 марта.

Также с Савченко еще не сняли обвинение в том, что она лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко, которым выдвинуто подозрение в подготовке к теракту и других преступлениях, не собираются давать показания, применяя свои права.


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